İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda elverişsiz hava şartları sebebiyle gemi trafiği askıya alınırken, ikinci bir duyuruya kadar bazı Şehir Hatları vapur seferlerinin de yapılamayacağı açıklandı.

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