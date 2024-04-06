  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda elverişsiz hava şartları sebebiyle gemi trafiği askıya alınırken, ikinci bir duyuruya kadar bazı Şehir Hatları vapur seferlerinin de yapılamayacağı açıklandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yerel seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı
Yerel seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı
Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü
Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü
DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı
DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı
Üniversiteli genç kıza kurşun yağmuru: 15 boş kovan bulundu
Üniversiteli genç kıza kurşun yağmuru: 15 boş kovan bulundu
Mansur Yavaş konuşurken belediyeye ''T.C.'' tabelası asıldı
Mansur Yavaş konuşurken belediyeye ''T.C.'' tabelası asıldı
Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı
Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı
Muhtar olamadı ama fenomen oldu: Sağlık Bakanına şiir yazan çoban aday akrabalarına sitem etti
Muhtar olamadı ama fenomen oldu: Sağlık Bakanına şiir yazan çoban aday akrabalarına sitem etti
Mansur Yavaş'ın ikinci dönemi coşkuyla başladı
Mansur Yavaş'ın ikinci dönemi coşkuyla başladı
İstanbul'da korkutan yangın! Binaları alevler sardı
İstanbul'da korkutan yangın! Binaları alevler sardı