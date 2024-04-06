Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı 06 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 08:45 İstanbul Boğazı'nda elverişsiz hava şartları sebebiyle gemi trafiği askıya alınırken, ikinci bir duyuruya kadar bazı Şehir Hatları vapur seferlerinin de yapılamayacağı açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6610e1828a1827c1fd00da83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerel seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı Üniversiteli genç kıza kurşun yağmuru: 15 boş kovan bulundu Mansur Yavaş konuşurken belediyeye ''T.C.'' tabelası asıldı Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı Muhtar olamadı ama fenomen oldu: Sağlık Bakanına şiir yazan çoban aday akrabalarına sitem etti Mansur Yavaş'ın ikinci dönemi coşkuyla başladı İstanbul'da korkutan yangın! Binaları alevler sardı