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  4. İstanbul'da tahliye gerginliği: Evi boşaltmadı binayı yaktı

İstanbul'da tahliye gerginliği: Evi boşaltmadı binayı yaktı

İstanbul'da tahliye kararına rağmen evi boşaltmak istemeyen bir vatandaş, apartmanı ateşe verdi.

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