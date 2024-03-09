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İstanbul'da ATM hırsızları kamerada

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İstanbul'da bankaların ATM'lerinin para yatırma ünitelerinin kapağını kırıp içindeki paraları çaldıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanırken, hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

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