Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ATM hırsızları kamerada İstanbul'da ATM hırsızları kamerada 09 Mart 2024 Cumartesi Saat: 12:40 Güncelleme: 09 Mart 2024 Cumartesi 12:40 İstanbul'da bankaların ATM'lerinin para yatırma ünitelerinin kapağını kırıp içindeki paraları çaldıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanırken, hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ec2ea31ef93359ae07cbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı Çanakkale'de 109 yıl sonra kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği'nin yeri belirlendi Rögar fareleri yakalandı: Tam 1 ton kablo çalmışlar Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı MHP’li Belediye Başkanı'ndan AK Partili Başkan'a kameraların önünde tehdit 30 ilde dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Boşanmak isteyen kadına adliyede eş dayağı İşçi servisleri kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı Google, İsrail'i protesto eden çalışanının işine son verdi