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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bisiklet yarışı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik provaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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