Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı 20 Ekim 2024 Pazar Saat: 09:05 İstanbul'da bisiklet yarışı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik provaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67149db84da6d7842a0e7713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hizbullah, İsrail'e 180 füzeyle birden saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı var Polise sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı Turizm başkentimizde ekim ayında plajlar ''full'' çekti: Güneşlenip, denize girdiler Sokak ortasında hamile kadını hastanelik edip, bir de tahliyesini istedi AK Partili vekil hızını alamadı: ''O yolları baban mı açtı, deden mi açtı?'' Vatandaşlar ucuza çorap için birbirini ezdi Alkollü arkadaşını kurtarmaya gitti o da ehliyetsiz ve alkollü çıktı Hülya Avşar ''sahtelerinden bıktık'' deyip soluğu ağacın tepesinde aldı Üniversiteli 19 kız çocuğunun feryadı: ''Kaçırıp, tecavüz edip, videoya çekerek şantaj yaptılar''