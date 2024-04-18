İstanbul'da bir taksiciye daha saldırı

Türkiye İstanbul Sarıyer'deki taksici cinayetiyle sarsılırken, bu sefer de Pendik'te bir taksici saldırıya uğradı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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