Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir taksiciye daha saldırı İstanbul'da bir taksiciye daha saldırı 18 Nisan 2024 Perşembe Saat: 10:40 Güncelleme: 18 Nisan 2024 Perşembe 10:40 Türkiye İstanbul Sarıyer'deki taksici cinayetiyle sarsılırken, bu sefer de Pendik'te bir taksici saldırıya uğradı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6620ce8af4ade12c790bb693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sarı eylem... Binlerce taksici eylemleydi Mağarada define faciası: 1 kişi öldü, mahsur kalanlar var El değiştiren belediyenin araçlarının parçaları hurdalıkta aranıyor Kızılay'ın Kan Merkezi binasında yangın Ölüm tacirlerine 41 ilde ''günaydın'' dendi: Yüzlerce gözaltı var İstanbul'da restoranda büyük yangın Apartman görevlisinin saldırısına uğradı, sesini duyurmak için pankart astı İzmir'de 2 fabrikada büyük yangın İstanbul'da taksici cinayeti: Yabancı uyruklu cani taksiciyi öldürüp aracını çaldı