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İstanbul'da hastanede doktora aile boyu saldırı

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İstanbul Şişli'de bir hastanede, kayınpederinin ameliyatının ertelendiğini öğrenen bir kişi doktora küfürler yağdırıp saldırdı. Hastanenin savaş alanına döndüğü olay saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı....

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