Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hastanede doktora aile boyu saldırı İstanbul'da hastanede doktora aile boyu saldırı 29 Ekim 2024 Salı Saat: 08:31 Güncelleme: 29 Ekim 2024 Salı 08:31 İstanbul Şişli'de bir hastanede, kayınpederinin ameliyatının ertelendiğini öğrenen bir kişi doktora küfürler yağdırıp saldırdı. Hastanenin savaş alanına döndüğü olay saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı.... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672073153a513a68d10c4d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrikli soba evi küle çevirdi Milli sporcu Selene'nin şüpheli ölümü Boşandığı eşini takip edip, kurşun yağdırarak katletti İnsanlıktan nasibini almamış ''paralı'' maganda kamerada! İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm: Daha 22 yaşındaydı Yolcu treni, beton pompası kamyonuna çarptı! İstanbul'da aile içi beyzbol sopalı park yeri kavgası İzmir'de polis cinayeti Derbi sonrasında A Spor muhabiri hastanelik oldu