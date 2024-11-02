Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kayıp olarak aranan Şirin'in cansız bedenini mezarlıkta bulundu: 1 gözaltı var İstanbul'da kayıp olarak aranan Şirin'in cansız bedenini mezarlıkta bulundu: 1 gözaltı var 02 Kasım 2024 Cumartesi Saat: 09:10 Güncelleme: 02 Kasım 2024 Cumartesi 09:10 İstanbul'da 31 Ekim tarihinde kaybolduğu açıklanan 6 yaşındaki minik Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6725c26f4ca344031e041bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu İsmailağa Camii avlusunda silah sesleri Yıllardır üzerinde oturuyorlardı... Tam 1.800 yıllık çıktı İşte Narin cinayetinin sırrını çözecek şema Mehmetçik temizliğe devam ediyor: 15 hain daha etkisiz hale getirildi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı İstanbul'da dehşet: Damadını öldürüp intihar etti Günlük 2 bin TL yevmiyeyi beğenen olmadı... 60 bin TL maaşla eleman bulamıyor! Hayallerinin peşinden koşan kadın ''yaş 70 iş bitmiş'' diyenleri utandırdı