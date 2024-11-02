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  4. İstanbul'da kayıp olarak aranan Şirin'in cansız bedenini mezarlıkta bulundu: 1 gözaltı var

İstanbul'da kayıp olarak aranan Şirin'in cansız bedenini mezarlıkta bulundu: 1 gözaltı var

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İstanbul'da 31 Ekim tarihinde kaybolduğu açıklanan 6 yaşındaki minik Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

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