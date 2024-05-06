Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı 06 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 14:01 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:01 İstanbul Bayrampaşa'da bir kadın çalıştığı işyerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6638b875814023e4340f6813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu Karı kocanın geliştirdiği Türkiye'nin ''legosu'' uçaksavar mermisini durdurdu Ders kitaplarındaki Atatürk portresi MEB envanterine girdi ''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor ''Sakin şehir'' ünvanlı Osmanlı kasabasındaki saklı cennet Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı Gezi Parkı'nda ''ağaç'' kazası: Bir kadın yaralandı Görüntüler Türkiye'den: Eşeklere düğün yapıp nikah kıydılar