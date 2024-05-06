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  4. İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı

İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı

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İstanbul Bayrampaşa'da bir kadın çalıştığı işyerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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