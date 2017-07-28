  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Temmuz 2017 09:18

İstanbul'da plazanın döner kapısı böyle kırıldı

İstanbul'daki sağanak yağış, dolu ve fırtınanın etkisiyle Ataşehir'deki bir plazanın döner kapısının camları patladı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde plazanın döner kapısının camlarının aşırı yağışın etkisi ile patladığı görülüyor.

Video Galeri
Pangaltı Ermeni Mezarlığının duvarı çöktü
Pangaltı Ermeni Mezarlığının duvarı çöktü
Video Galeri
Türk askerine milli tüfek sevkıyatı
Türk askerine milli tüfek sevkıyatı
Video Galeri
Kamerayı gören hırsız şaşkına döndü
Kamerayı gören hırsız şaşkına döndü
Video Galeri
Bakan Özhaseki: 2030 yılına kadar ciddi bir deprem var
Bakan Özhaseki: 2030 yılına kadar ciddi bir deprem var
Video Galeri
Ceviz büyüklüğündeki dolu otomobilin camlarını böyle kırdı
Ceviz büyüklüğündeki dolu otomobilin camlarını böyle kırdı
Video Galeri
Pangaltı Ermeni Mezarlığında çalışmalar gece de devam etti
Pangaltı Ermeni Mezarlığında çalışmalar gece de devam etti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM