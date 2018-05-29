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  3. 29 Mayıs 2018 14:22

İstanbul’un parlayan yıldızı Başakşehir’de bir batakhane - 2

Başakşehir'de yıkılacağı açıklanan ancak 7 yıldır görmezden gelinen Vadi Center binasının otoparkı fuhuşun, uyuşturucunun merkezi haline geldi.

Bilgin Pro
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İstanbul’un parlayan yıldızı Başakşehir’de bir batakhane - 1
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