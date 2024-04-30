Anasayfa Video Galeriler Gündem O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü 30 Nisan 2024 Salı Saat: 20:55 Güncelleme: 30 Nisan 2024 Salı 20:55 Bangladeş’te aşırı sıcaklar sebebiyle 1 haftada 10 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663130a12b6e79eb8d0f0283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazze'de ''patlamayan'' İsrail füzesi endişe saçıyor Kudüs karıştı: Bir Türk turist İsrail polisini bıçakladı 11 ilde ''1 Mayıs'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti Sevimli hayalet Casper gibi... Aranan şahıs duvarın içinden çıktı Kılıçlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var Sosyal medyada sapık medyum rezaleti: ''Ya kızını, ya anasını'' Okulda dehşet anları: Pusu kurup öğretmenini bıçakladı