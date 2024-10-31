Anasayfa Video Galeriler Gündem Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 17:05 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mourinho'nun sahadan sekerek ayrıldığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67238ebd04a0ef9aff071c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız Yalan ihbarın altından vahşet çıktı: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini çekiçle öldürdü Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara Bir atasözü daha gerçek oldu: Kuruyan cennete taşıma sulu çözüm Araç alacaklar ''gizli ayıba'' dikkat: Sadece 2 ay hakkınız var! Çanakkale'de sahil şeridi kırmızıya büründü