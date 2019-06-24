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  3. 24 Haziran 2019 17:25

Kadın sürücü ile taksici birbirine girdi

Zonguldak'ta, taksi şoförü ile kadın sürücü arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksicinin ''Yamyam mısın, nesin ? Senin bayanlıkla alakan yok'' demesi dikkat çekti.

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