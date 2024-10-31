Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatrosu gün ışığına çıkartıldı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatrosu gün ışığına çıkartıldı 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 08:25 Düzce Belediyesi’nin desteği ile süren Konuralp Antik Tiyatrosu’nda kazı çalışmalarında künklerden oluşan alt yapı sistemi ile Kilise kalıntısı ortaya çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672314e044e556e88a0bcf13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler torbalar dolusu çöpü ormana attı Şırnak'ta askeri araç devrildi: 6 asker yaralı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı İETT'den duygulandıran etkinlik