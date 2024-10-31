  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatrosu gün ışığına çıkartıldı

Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatrosu gün ışığına çıkartıldı

Düzce Belediyesi’nin desteği ile süren Konuralp Antik Tiyatrosu’nda kazı çalışmalarında künklerden oluşan alt yapı sistemi ile Kilise kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor
Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor
İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada
İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada
Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası
Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası
Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü
Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı
Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler torbalar dolusu çöpü ormana attı
Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler torbalar dolusu çöpü ormana attı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 6 asker yaralı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 6 asker yaralı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı
İETT'den duygulandıran etkinlik
İETT'den duygulandıran etkinlik