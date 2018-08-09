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  3. 09 Ağustos 2018 15:23

Kendisine burs veren Berrak Tüzünataç'ı engelleyen gençten açıklama

Berrak Tüzünataç, bir yıldır burs verdiği öğrencinin sosyal medyada kendisini engellediğini söylemişti. O genç ünlü oyuncuya yanıt verdi.

Bilgin Pro
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