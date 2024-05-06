Anasayfa Video Galeriler Gündem Kesin seçim sonuçları açıklandı Kesin seçim sonuçları açıklandı 06 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 16:40 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:40 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin kesin sonuçlarını ilan etti. Seçime katılım oranının yüzde 78.12 olduğu belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6638dde49b07f964fa0bcfc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü Tramvaya yıldırım düştü; yangın çıktı MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşeti İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu