Kesin seçim sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin kesin sonuçlarını ilan etti. Seçime katılım oranının yüzde 78.12 olduğu belirtildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6638dde49b07f964fa0bcfc3" allowfullscreen></iframe>