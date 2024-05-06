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Kesin seçim sonuçları açıklandı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin kesin sonuçlarını ilan etti. Seçime katılım oranının yüzde 78.12 olduğu belirtildi.

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