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  3. 27 Ağustos 2019 12:20

Kız çocuğunu taciz eden sapığa öldüresiye dayak

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından bayılana kadar darp edildi.

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Köprü yıkıldı, araçlar sürüklendi... Felaket gün ağarınca ortaya çıktı
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8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
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Otomobil bahçeye uçtu faciadan dönüldü
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