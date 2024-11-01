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  4. Lübnan ateşkes beklerken, İsrail yine füze yağdırdı

Lübnan ateşkes beklerken, İsrail yine füze yağdırdı

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Lübnan ateşkes beklerken İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneydoğu banliyölerinden Ain El Remmaneh mahallesine düzenlediği saldırılarda en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandı.

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