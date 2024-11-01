Anasayfa Video Galeriler Gündem Lübnan ateşkes beklerken, İsrail yine füze yağdırdı Lübnan ateşkes beklerken, İsrail yine füze yağdırdı 01 Kasım 2024 Cuma Saat: 07:55 Güncelleme: 01 Kasım 2024 Cuma 07:55 Lübnan ateşkes beklerken İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneydoğu banliyölerinden Ain El Remmaneh mahallesine düzenlediği saldırılarda en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67245f51e407e5e7140b4c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çakmakla oynayan 2 kardeş evi yaktı El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar Bu el ilanları mahallenin dört bir yanına asıldı: ''Mahallede tacizci var!'' İstanbul - İzmir otoyolunda can pazarı: Yol savaş alanına döndü! İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız