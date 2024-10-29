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Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu

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Kars'ta evinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki çocuğa maganda kurşunu isabet etti. Ağır yaralanan çocuk hastanede ameliyata alındı.

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