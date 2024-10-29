Anasayfa Video Galeriler Gündem Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu 29 Ekim 2024 Salı Saat: 14:31 Güncelleme: 29 Ekim 2024 Salı 14:31 Kars'ta evinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki çocuğa maganda kurşunu isabet etti. Ağır yaralanan çocuk hastanede ameliyata alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6720c7828b7c7aa02602fb53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizli'deki orman yangınında 6 gün... 400 hektar alan kül oldu Adres yine Esenyurt: Haraç vermeyen esnafın dükkanı 2. kez kurşunlandı İsmail Küçükkaya canlı yayında ''bozkurt'' işareti yaptı Çöpe atmak yerine vatandaşlara bedava dağıttı Minik çocuğun fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı Turuncu kategoriye 2 çizik daha: Hainler işte böyle öldürüldü 11 imizdeki 1,5 yılda meydana gelen 100 binin üzerinde artçı deprem ne anlama geliyor ? İzmir'de polis cinayeti kamerada! Antalya - İstanbul seferini yapan yolcu uçağına havada taciz