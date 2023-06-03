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Meclis'teki yemin törenine damgasını vuran Atatürk vurgusu

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TBMM Genel Kurulu seçimlerin ardından milletvekillerinin yemin töreni için toplanırken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in yemin ederken yaptığı Atatürk vurgusu oturuma damga vurdu.

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