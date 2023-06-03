Anasayfa Video Galeriler Gündem Meclis'teki yemin törenine damgasını vuran Atatürk vurgusu Meclis'teki yemin törenine damgasını vuran Atatürk vurgusu 03 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 11:20 Güncelleme: 03 Haziran 2023 Cumartesi 11:20 TBMM Genel Kurulu seçimlerin ardından milletvekillerinin yemin töreni için toplanırken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in yemin ederken yaptığı Atatürk vurgusu oturuma damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647af7cf9a7dab41dd3c5053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler 3 tren birbirine girdi: Yüzlerce ölü ve yaralı var! Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu İstanbul'daki ünlü TV kulesi satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı Tarihi eser kaçakçılarının deposundan çıkanlar şaşkına çevirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın türküsüne klip çekti Haziran ayında bir ilimiz bembeyaz oldu!