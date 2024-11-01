Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçik temizliğe devam ediyor: 15 hain daha etkisiz hale getirildi Mehmetçik temizliğe devam ediyor: 15 hain daha etkisiz hale getirildi 01 Kasım 2024 Cuma Saat: 14:25 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6724bac1e87bc6585e075ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı İstanbul'da dehşet: Damadını öldürüp intihar etti Günlük 2 bin TL yevmiyeyi beğenen olmadı... 60 bin TL maaşla eleman bulamıyor! Hayallerinin peşinden koşan kadın ''yaş 70 iş bitmiş'' diyenleri utandırdı Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı Alkollü sürücü polisi görünce öyle bir şey yaptı ki... İstanbul'da korkunç kaza kamerada: 10 aracı ezip geçti Tarikat yurdunda çocuklara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı