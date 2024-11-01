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  4. Mehmetçik temizliğe devam ediyor: 15 hain daha etkisiz hale getirildi

Mehmetçik temizliğe devam ediyor: 15 hain daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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