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  3. 07 Aralık 2018 13:56

Milletvekilleri, canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Ukrayna'da iktidar partisine mensup bir milletvekili ile radikal milliyetçi bir milletvekili arasında stüdyoda canlı yayında başlayan tartışma, kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü.

Bilgin Pro
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