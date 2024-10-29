Anasayfa Video Galeriler Gündem Milli sporcu Selene'nin şüpheli ölümü Milli sporcu Selene'nin şüpheli ölümü 29 Ekim 2024 Salı Saat: 08:40 Güncelleme: 29 Ekim 2024 Salı 08:40 Türkiye'nin 32 yaşındaki milli atleti Selene Durna İstanbul Sarıyer'de 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayın intihar olabileceği üzerinde durarak soruşturma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6720755f5061bfbd0b049403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrikli soba evi küle çevirdi Boşandığı eşini takip edip, kurşun yağdırarak katletti İstanbul'da hastanede doktora aile boyu saldırı İnsanlıktan nasibini almamış ''paralı'' maganda kamerada! İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm: Daha 22 yaşındaydı Yolcu treni, beton pompası kamyonuna çarptı! İstanbul'da aile içi beyzbol sopalı park yeri kavgası İzmir'de polis cinayeti Derbi sonrasında A Spor muhabiri hastanelik oldu