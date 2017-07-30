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  3. 30 Temmuz 2017 16:18

Mini İHA'nın dikkat çeken görüntüsü

Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar insansız hava araçlarından birinin daha görüntüleri paylaşıldı.

Video Galeri
Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı
Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı
Video Galeri
Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı
Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı
Video Galeri
Tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi
Tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi
Video Galeri
Benim için üzülmeyin notu bırakıp 4. kattan atladı
Benim için üzülmeyin notu bırakıp 4. kattan atladı
Video Galeri
Manisada 3 milyon arı telef oldu
Manisada 3 milyon arı telef oldu
Video Galeri
Şarkıcı Berksanın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Şarkıcı Berksanın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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