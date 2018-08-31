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  3. 31 Ağustos 2018 12:52

Minibüste şok görüntüler ! Genç kadını darp edip küfür yağdırdı

Ankara'da bir kadın, dolmuşta uğradığı saldırı ve tacizin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Bilgin Pro
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