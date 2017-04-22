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  3. 22 Nisan 2017 20:20

Mısır askerlerinden sivil katliamı

Mısır’daki muhalif televizyon kanalı Mekameleen, Mısır ordusunun sivilleri katlettiği iddia edilen görüntüleri yayınladı.

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Geleceğin Balık Adamları Arnavutköy’de Yarıştı
Geleceğin Balık Adamları Arnavutköy’de Yarıştı
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Otomobil iş yerine girdi, yaya son anda kurtuldu
Otomobil iş yerine girdi, yaya son anda kurtuldu
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23 Nisan çocukların bayramı
23 Nisan çocukların bayramı
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Köpek sahiplenme tartışmasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı
Köpek sahiplenme tartışmasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı
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Medipol Başakşehir futbolcuları gazetecilere saldırdı
Medipol Başakşehir futbolcuları gazetecilere saldırdı
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3’üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını açtı
3’üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını açtı