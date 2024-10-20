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  4. MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi

MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi

PKK/KCK için haraç toplayan, örgütün sözde sorumlularından Caize Selber ile Emine Ulaş, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

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