Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi 20 Ekim 2024 Pazar Saat: 11:50 PKK/KCK için haraç toplayan, örgütün sözde sorumlularından Caize Selber ile Emine Ulaş, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6714c46f97738e73560da0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Trafikte ceza yağmuru: Son bir haftada sürücülere rekor ceza Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza Skandala karışan hastaneler boşaltıldı: Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler Düğün salonunda kan aktı: Yaralılar var Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı Hizbullah, İsrail'e 180 füzeyle birden saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı var