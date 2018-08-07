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  3. 07 Ağustos 2018 16:40

Muharrem İnce için olay olacak iddia

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Adil Seçim Platformu'nun test edildiği 11 Haziran günü CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den randevu aldığını, fakat İnce'nin gelmediğini öne sürdü.

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