Anasayfa Video Galeriler Gündem Narin cinayetinde keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin cinayetinde keşif görüntüleri ortaya çıktı 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 14:26 Güncelleme: 31 Ekim 2024 Perşembe 14:26 Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cesedini taşıyan Nevzat B.'ye keşif yaptırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67236955c34f701cab069893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız Yalan ihbarın altından vahşet çıktı: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini çekiçle öldürdü Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara Bir atasözü daha gerçek oldu: Kuruyan cennete taşıma sulu çözüm Araç alacaklar ''gizli ayıba'' dikkat: Sadece 2 ay hakkınız var! Çanakkale'de sahil şeridi kırmızıya büründü İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: 2 kişi hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı ''taciz''den gözaltında Yalan ihbarın altından miras cinayeti çıktı: Ağabeyini çekiçle öldürdü