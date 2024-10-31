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  4. Narin cinayetinde keşif görüntüleri ortaya çıktı

Narin cinayetinde keşif görüntüleri ortaya çıktı

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cesedini taşıyan Nevzat B.'ye keşif yaptırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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