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  3. 20 Nisan 2019 10:29

Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu'yu şaşırtan sürpriz

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'ya Vuslat dizisinin setinde doğum günü sürprizi yaptı.

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İlber Ortaylı'ya kahkaha attıran Şeyma Subaşı mesajı
İlber Ortaylı'ya kahkaha attıran Şeyma Subaşı mesajı
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İstanbullu Gelin'in final sahnesinde ağlatan sürpriz
İstanbullu Gelin'in final sahnesinde ağlatan sürpriz
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AK Partili Yavuz: ''YSK'ya ek dilekçemizi sunacağız''
AK Partili Yavuz: ''YSK'ya ek dilekçemizi sunacağız''
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Şafak vakti dronelu, 600 polisli torbacı operasyonu
Şafak vakti dronelu, 600 polisli torbacı operasyonu
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