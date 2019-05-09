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  3. 09 Mayıs 2019 18:37

Nihat Hatipoğlu, Hıristiyan kadını Müslüman yaptı

Ramazan'ın olmazsa olmazı ATV ekranlarının Nihat Hatipoğlu'nun programı oldu. Hatipoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda, Hollandalı bir konuk Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

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