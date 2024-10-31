Anasayfa Video Galeriler Gündem Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 15:41 Güncelleme: 31 Ekim 2024 Perşembe 15:41 CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul'un iradesini savunacağız. Türkiye'nin geleceğini savunacağız'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67237afff70cfb646c04dfb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı Yalan ihbarın altından vahşet çıktı: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini çekiçle öldürdü Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara Bir atasözü daha gerçek oldu: Kuruyan cennete taşıma sulu çözüm Araç alacaklar ''gizli ayıba'' dikkat: Sadece 2 ay hakkınız var! Çanakkale'de sahil şeridi kırmızıya büründü