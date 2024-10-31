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Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız

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CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul'un iradesini savunacağız. Türkiye'nin geleceğini savunacağız'' dedi.

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