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Polis memuruna ait araç ateşe verildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis memuru Hacı K.'nin evinin önündeki hafif ticari aracı ateşe verildi. Yandaki 2 araca da sıçrayan alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Polis, elinde bidonla bölgeden uzaklaşan şüpheliyi arıyor.

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