Anasayfa Video Galeriler Gündem Polis memuruna ait araç ateşe verildi Polis memuruna ait araç ateşe verildi 20 Ekim 2024 Pazar Saat: 14:35 Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis memuru Hacı K.'nin evinin önündeki hafif ticari aracı ateşe verildi. Yandaki 2 araca da sıçrayan alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Polis, elinde bidonla bölgeden uzaklaşan şüpheliyi arıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6714eb19377a538ab600b473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şüpheliyi kovalayan polis aracı takla attı: Yaralılar var Türkiye'nin en büyük beşinci gölüydü... Göz göre göre yok oluyor MSB'den Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine suçüstü: Ölüme terk ettiler Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Trafikte ceza yağmuru: Son bir haftada sürücülere rekor ceza Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza