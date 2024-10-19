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Polise sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı

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Antalya'da bir polis memuru kendisini takip eden oto tamirci G.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Polis memuru ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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