Anasayfa Video Galeriler Gündem Popun kraliçesi 1.6 milyon kişiyi coşturdu Popun kraliçesi 1.6 milyon kişiyi coşturdu 05 Mayıs 2024 Pazar Saat: 15:55 Güncelleme: 05 Mayıs 2024 Pazar 15:55 Ünlü şarkıcı Madonna, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde konser verdi. 1.6 milyon kişinin katıldığı ücretsiz konserde unutulmaz anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663781dac07200af980c98b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serum çılgınlığı tehlike saçıyor: Kuaförde taktırıp acillik olan var İstanbul'da şaka gibi kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı Türkiye bu hırsızlığı konuşuyor: 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı Türkiye'den doğalgazda kapasite artışı hamlesi Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne: Hakkımı haram ediyorum 100 bin TL maaş veriyorlar, kimse bu işi istemiyor: ''Vasıfsız biri bu parayı kazanabilir'' İnternette gördüğü ilk numarayı aradı; hem parası, hem çamaşır makinesi gitti ''Beni maskeli biri vurdu'' dedi, polis kan izlerini takip edip oyunu bozdu Görüntüler Türkiye'den... Mayıs ayında kar yağışı sürprizi