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  4. Popun kraliçesi 1.6 milyon kişiyi coşturdu

Popun kraliçesi 1.6 milyon kişiyi coşturdu

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Ünlü şarkıcı Madonna, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde konser verdi. 1.6 milyon kişinin katıldığı ücretsiz konserde unutulmaz anlar yaşandı.

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