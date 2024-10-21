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Savaşan Şahinlerimizin dostu, düşmanı kıskandıran anlar kamerada

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirirken bu uçuş saniye saniye objektiflere böyle yansıdı.

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