Anasayfa Video Galeriler Gündem Savaşan Şahinlerimizin dostu, düşmanı kıskandıran anlar kamerada Savaşan Şahinlerimizin dostu, düşmanı kıskandıran anlar kamerada 21 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 07:35 Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirirken bu uçuş saniye saniye objektiflere böyle yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6715da210832fa7d980fb673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı Rize'de heyelan: 2 ev toprak altında kaldı Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti ''Denizden babam çıksa yerim'' diyenler gözünü acil serviste açtı İstanbul'da hayvan barınağı nöbeti tutanlara tehdit kamerada Isparta'da 3 kadının ''hem de bu devirde'' dedirtti... Her şey güvenlik kamerasında İsrail Beyruta 12 hava saldırı gerçekleştirdi Şüpheliyi kovalayan polis aracı takla attı: Yaralılar var Türkiye'nin en büyük beşinci gölüydü... Göz göre göre yok oluyor