Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor ''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor 06 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 13:25 Malatya’da, Organize Sanayi Bölgesi’nde servis taşımacılığı yapan 44 yaşındaki 'Şoför Nebahat' lakaplı servis şoförü Naime Tekbaş erkeklere taş çıkartıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6638b02ba9deeafabc0fc8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu Karı kocanın geliştirdiği Türkiye'nin ''legosu'' uçaksavar mermisini durdurdu Ders kitaplarındaki Atatürk portresi MEB envanterine girdi ''Sakin şehir'' ünvanlı Osmanlı kasabasındaki saklı cennet Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı Gezi Parkı'nda ''ağaç'' kazası: Bir kadın yaralandı Görüntüler Türkiye'den: Eşeklere düğün yapıp nikah kıydılar