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  4. ''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor

''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor

Malatya’da, Organize Sanayi Bölgesi’nde servis taşımacılığı yapan 44 yaşındaki 'Şoför Nebahat' lakaplı servis şoförü Naime Tekbaş erkeklere taş çıkartıyor.

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