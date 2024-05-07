Anasayfa Video Galeriler Gündem Sibirya değil, Türkiye... Mayıs ayında apartman boyutunda kar kalınlığı Sibirya değil, Türkiye... Mayıs ayında apartman boyutunda kar kalınlığı 07 Mayıs 2024 Salı Saat: 08:30 Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Doski Vadisi’nde mayıs ayına rağmen kalınlığı 6 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6639bc7ecdefc19adf040163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEAŞ'lı teröristler Türkiye'de yakalandı Futbolcular sahada tekme tokat birbirine girdi, maç yarım kaldı Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var Asırlık tarihi konak yangında kül oldu İstanbul Boğazı'nda gemi karaya oturdu Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü