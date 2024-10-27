Anasayfa Video Galeriler Gündem Sıla ile İlker Kaleli Harbiye'de sahnede aşka geldi Sıla ile İlker Kaleli Harbiye'de sahnede aşka geldi 27 Ekim 2024 Pazar Saat: 18:05 İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, beraber yaptıkları ‘Kapkara’ şarkısını müzikseverlerle ilk kez buluşturdukları Harbiye Açıkhava’da büyük beğeni topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671e56cf59a9f2a0810c78f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz kabusu yaşadı: Denizin rengi bile değişti! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan olay iddia: ''Kulüpte paralel yapılar kurmuşlar'' Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha: Doktor eşini katletti Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü Türkiye bugün de minik Hazar'a ağlıyor Bebek katili Öcalan şimdi de ''Misak-ı Millici'' oldu! İki kız çocuğu minik köpeği severken öldürdü Türkiye'nin 81 ilinde geçerli Türkiye Kart devri başladı 65 yıllık dede mesleği teknolojiye karşı... Tanesi 2 bin 500 TL'den başlıyor