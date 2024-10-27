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  4. Sıla ile İlker Kaleli Harbiye'de sahnede aşka geldi

Sıla ile İlker Kaleli Harbiye'de sahnede aşka geldi

İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, beraber yaptıkları ‘Kapkara’ şarkısını müzikseverlerle ilk kez buluşturdukları Harbiye Açıkhava’da büyük beğeni topladı.

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