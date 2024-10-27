Sıla ile İlker Kaleli Harbiye'de sahnede aşka geldi

İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, beraber yaptıkları ‘Kapkara’ şarkısını müzikseverlerle ilk kez buluşturdukları Harbiye Açıkhava’da büyük beğeni topladı.

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