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  3. 25 Nisan 2017 11:50

Şilide 6.9 büyüklüğünde deprem

Şili’de 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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İşte Star'ın ağzındaki bandın sırrı
İşte Star'ın ağzındaki bandın sırrı
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TSK: Şırnakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
TSK: Şırnakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Kenyada petrol tankeri ile otobüs çarpıştı: 26 ölü
Kenyada petrol tankeri ile otobüs çarpıştı: 26 ölü
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Fütüristler Derneği, Sürdürülebilir Markalar Konferansı'ndaydı
Fütüristler Derneği, Sürdürülebilir Markalar Konferansı'ndaydı
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Domates fiyatlarını artıran sebep ortaya çıktı
Domates fiyatlarını artıran sebep ortaya çıktı
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Mahkeme, Sabıkan var dedi, evi yanan vatandaşa kamu davası açtı
Mahkeme, Sabıkan var dedi, evi yanan vatandaşa kamu davası açtı