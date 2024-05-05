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Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı

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Bursa'da sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı. Çocuklardan 2'sinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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