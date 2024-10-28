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Suç makinesi firari tuvaletin deliğinde yakalandı

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Siirt'te 15 ayrı suç kaydı olan ve toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari saklandığı adreste banyoya yapılmış gizli bölmede yakalandı.

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