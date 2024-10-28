Anasayfa Video Galeriler Gündem Suç makinesi firari tuvaletin deliğinde yakalandı Suç makinesi firari tuvaletin deliğinde yakalandı 28 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 08:25 Güncelleme: 28 Ekim 2024 Pazartesi 08:25 Siirt'te 15 ayrı suç kaydı olan ve toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari saklandığı adreste banyoya yapılmış gizli bölmede yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671f205b4b0bcab1ff05fef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kreşte skandal içinde skandal: Hem yaktılar, hem aileyi engellediler Öğretmen eşini katletmişti; korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı Özel öğrenciler okulunda skandal iddia: Sahte rapor çetesinden tehdit, şantaj, vurgun Sünnet hastanede bitti: Onlarca kişi hastanelik oldu İstanbul'da evi tahliye eden yabancı kiracı, ev sahibine bomba bıraktı Marmaris'te büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı! Adana'da vatandaş sokakta sabahladı, çok sayıda evde hasar var Cani kamerada: Yavru köpeği parke taşıyla katletti Birinci olamayınca sinir krizi geçiren güzel ortalığı birbirine kattı