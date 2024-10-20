Anasayfa Video Galeriler Gündem Şüpheliyi kovalayan polis aracı takla attı: Yaralılar var Şüpheliyi kovalayan polis aracı takla attı: Yaralılar var 20 Ekim 2024 Pazar Saat: 16:41 Çorum'da şüpheli aracı kovalayan polis aracı takla attı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6715086e295df8f25606d8d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en büyük beşinci gölüydü... Göz göre göre yok oluyor MSB'den Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine suçüstü: Ölüme terk ettiler Polis memuruna ait araç ateşe verildi Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Trafikte ceza yağmuru: Son bir haftada sürücülere rekor ceza Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza