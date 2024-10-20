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Şüpheliyi kovalayan polis aracı takla attı: Yaralılar var

Çorum'da şüpheli aracı kovalayan polis aracı takla attı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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