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  4. Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor

Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un T10X modelinde 7'nci rengi Ayder yeşili oldu. T10X yeni renk seçeneğiyle 1 Kasım itibariyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

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