Anasayfa Video Galeriler Gündem Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 18:05 Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un T10X modelinde 7'nci rengi Ayder yeşili oldu. T10X yeni renk seçeneğiyle 1 Kasım itibariyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67239cd09780737085069d07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız Yalan ihbarın altından vahşet çıktı: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini çekiçle öldürdü Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara Bir atasözü daha gerçek oldu: Kuruyan cennete taşıma sulu çözüm Araç alacaklar ''gizli ayıba'' dikkat: Sadece 2 ay hakkınız var! Çanakkale'de sahil şeridi kırmızıya büründü