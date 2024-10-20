Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte ceza yağmuru: Son bir haftada sürücülere rekor ceza Trafikte ceza yağmuru: Son bir haftada sürücülere rekor ceza 20 Ekim 2024 Pazar Saat: 11:30 Güncelleme: 20 Ekim 2024 Pazar 11:30 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10-17 Ekim tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 515 bin sürücüye ceza kesildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6714bfb55ef3d0914708f993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza Skandala karışan hastaneler boşaltıldı: Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler Düğün salonunda kan aktı: Yaralılar var Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı Hizbullah, İsrail'e 180 füzeyle birden saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı var