Anasayfa Video Galeriler Gündem Tramvaya yıldırım düştü; yangın çıktı Tramvaya yıldırım düştü; yangın çıktı 06 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 17:01 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 17:01 Gaziantep'te tramvaya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6638e29eca08672e100f1e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü Kesin seçim sonuçları açıklandı MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşeti İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu