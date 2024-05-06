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Tramvaya yıldırım düştü; yangın çıktı

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Gaziantep'te tramvaya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

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