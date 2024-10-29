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  4. TÜGVA, Cumhuriyet Bayramı'nda Kadir Mısıroğlu'nu paylaştı

TÜGVA, Cumhuriyet Bayramı'nda Kadir Mısıroğlu'nu paylaştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'nun konuşmasını paylaştı.

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