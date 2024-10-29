Anasayfa Video Galeriler Gündem TÜGVA, Cumhuriyet Bayramı'nda Kadir Mısıroğlu'nu paylaştı TÜGVA, Cumhuriyet Bayramı'nda Kadir Mısıroğlu'nu paylaştı 29 Ekim 2024 Salı Saat: 16:56 Güncelleme: 29 Ekim 2024 Salı 16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'nun konuşmasını paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6720e9719d748cd1ce0966d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güldür Güldür Show’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı skeci izleyenleri ağlattı Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu Denizli'deki orman yangınında 6 gün... 400 hektar alan kül oldu Adres yine Esenyurt: Haraç vermeyen esnafın dükkanı 2. kez kurşunlandı İsmail Küçükkaya canlı yayında ''bozkurt'' işareti yaptı Çöpe atmak yerine vatandaşlara bedava dağıttı Minik çocuğun fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı Turuncu kategoriye 2 çizik daha: Hainler işte böyle öldürüldü 11 imizdeki 1,5 yılda meydana gelen 100 binin üzerinde artçı deprem ne anlama geliyor ?