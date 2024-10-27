Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye bugün de minik Hazar'a ağlıyor Türkiye bugün de minik Hazar'a ağlıyor 27 Ekim 2024 Pazar Saat: 14:55 Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında evde tek başına bulunan 2 yaşındaki Hazar hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671e2a4bba3580df6a00df53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü Bebek katili Öcalan şimdi de ''Misak-ı Millici'' oldu! İki kız çocuğu minik köpeği severken öldürdü Türkiye'nin 81 ilinde geçerli Türkiye Kart devri başladı 65 yıllık dede mesleği teknolojiye karşı... Tanesi 2 bin 500 TL'den başlıyor Tazminatını vermeyen patronunu vurdu Tam 2 bin yıldır ayaktaki gizemli Kızıl Kule'nin sırrı çözüldü Filipinler’de kabus: Ölü sayısı 120'yi de aştı Kansere karşı koruyan ''Süper Besin'' üretiminde de, tüketiminde de büyük patlama