Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin bu çeşmesinin suyu binlerce yıl önceden geliyor Türkiye'nin bu çeşmesinin suyu binlerce yıl önceden geliyor 21 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 14:10 Türkiye'de antik kaynağından gelen suyun akıtılabildiği 2 çeşme de Burdur'da yer alıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671636c1b12535861e0af073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den dikkat çeken açıklama Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı Beyaz kabus başladı; araçlar mahsur kaldı Marmara Denizi'ne dökülen derede korkunç manzara Acvit Cilt bakım serumlarıyla daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz Sunucu Cansu Canan Özgen, Fetullah Gülen'in ölüm haberini böyle verdi Milli gururumuz Hürjet ilk kez ses hızını geçti Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu olay oldu İstanbul'dan bir garip manzara: Sizin o çatıda ne işiniz var ?