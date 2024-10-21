  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin bu çeşmesinin suyu binlerce yıl önceden geliyor

Türkiye'nin bu çeşmesinin suyu binlerce yıl önceden geliyor

Türkiye'de antik kaynağından gelen suyun akıtılabildiği 2 çeşme de Burdur'da yer alıyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den dikkat çeken açıklama
Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den dikkat çeken açıklama
Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı
Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı
Beyaz kabus başladı; araçlar mahsur kaldı
Beyaz kabus başladı; araçlar mahsur kaldı
Marmara Denizi'ne dökülen derede korkunç manzara
Marmara Denizi'ne dökülen derede korkunç manzara
Acvit Cilt bakım serumlarıyla daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz
Acvit Cilt bakım serumlarıyla daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz
Sunucu Cansu Canan Özgen, Fetullah Gülen'in ölüm haberini böyle verdi
Sunucu Cansu Canan Özgen, Fetullah Gülen'in ölüm haberini böyle verdi
Milli gururumuz Hürjet ilk kez ses hızını geçti
Milli gururumuz Hürjet ilk kez ses hızını geçti
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu olay oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu olay oldu
İstanbul'dan bir garip manzara: Sizin o çatıda ne işiniz var ?
İstanbul'dan bir garip manzara: Sizin o çatıda ne işiniz var ?