Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 15:15 Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Ulaş Gölü'nde flamingolar görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672374fffe62de006207b807" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız Yalan ihbarın altından vahşet çıktı: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini çekiçle öldürdü Bir atasözü daha gerçek oldu: Kuruyan cennete taşıma sulu çözüm Araç alacaklar ''gizli ayıba'' dikkat: Sadece 2 ay hakkınız var! Çanakkale'de sahil şeridi kırmızıya büründü İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: 2 kişi hayatını kaybetti Narin cinayetinde keşif görüntüleri ortaya çıktı AK Partili Belediye Başkanı ''taciz''den gözaltında Yalan ihbarın altından miras cinayeti çıktı: Ağabeyini çekiçle öldürdü