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  4. Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara

Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Ulaş Gölü'nde flamingolar görüntülendi.

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